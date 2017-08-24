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الرئيس اللبنانى: العملية العسكرية ضد الإرهابيين ناجحة

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مصراوي Masrawy

الرئيس اللبنانى: العملية العسكرية ضد الإرهابيين ناجحة

09:17 م الخميس 24 أغسطس 2017

الرئيس اللبنانى: العملية العسكرية ضد الإرهابيين ناجحة

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت - (أ ش أ)

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن العملية العسكرية التي يخوضها الجيش ناجحة، حيث أظهر الجيش فاعلية كبيرة وحرر القسم الأكبر من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولم تبق سوى مساحة صغيرة سيعمل على تحريرها في الوقت المناسب.

وأشار عون - خلال رئاسته اليوم لجلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء إلى أن الجيش لقي دعما رسميا وشعبيا واسعا مشددا على ضرورة تأمين حاجات الجيش من العتاد والتجهيزات اللازمة .

من جانبه، قال رئيس الوزراء سعد الحريري فأطلع مجلس الوزراء على نتائج جولته على مواقع الجيش اللبناني عند الحدود الشرقية مشيدا بالمعنويات العالية التي وجدها لدى العسكريين على مختلف رتبهم والعمل الحرفي الكبير الذي قاموا به والانجازات التي حققوها بحيث بات ينتشر الجيش اليوم في أماكن لم يسبق أن تواجد فيها .

وأكد الرئيس الحريري،أن الجيش سيتمركز في كل الأماكن التي حررت من الإرهابيين وستقام مراكز مراقبة وتحصينات يحدد الجيش حاجته على ضوئها وعلينا ان نعمل كحكومة لتأمين هذه الحاجات .

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مصراوي Masrawy

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