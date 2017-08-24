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موظف "ساخط" يحتجز رهائن في مطعم بـ"تشارلستون" الأمريكية

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مصراوي Masrawy

موظف "ساخط" يحتجز رهائن في مطعم بـ"تشارلستون" الأمريكية

09:15 م الخميس 24 أغسطس 2017

ارشيفية

القاهرة – (مصراوي)

قال مسئول أمريكي إن أحد الموظفين احتجز رهائن بمطعم في منطقة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، مضيفًا أن العمل ليس إرهابيًا أو جريمة كراهية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، عن (إية بي سي) الأمريكية، وجود رهينتين مع الموظف "الساخط"، متابعًا أن مفاوضات جارية لإخراج الرهائن. ويبلغ عدد المتواجدين بالمطعم حوالي 30 شخصًا.

ونقلت الوكالة عن شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن شهود عيان من داخل المطعم قالوا: "رجل مسلح دخل المطعم وذهب إلى المطبخ وقال :هناك رئيس جديد للمدينة".

ونقلت الشبكة عن شاهد آخر قوله:" مسلح مجهول يرتدي زيا قريبا من زي الطباخين أغلق الباب الأمامي للمطعم وصاح :أنا الملك الجديد لتشارلستون".

وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" ذكرت أن الشرطة الأمريكية أغلقت "كينج ستريت" بوسط شارلستون بسبب إطلاق نار. ولفتت الشبكة إلى أن الشرطة طالبت من المارة الابتعاد حرصًا على سلامتهم.

 

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