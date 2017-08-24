السيطرة على حريق شب بفرع بنك مصر بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، على حريق محدود شب بالطابق الثالث بفرع بنك مصر بشارع التلفزيون، وسط المدينة.

وتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد خالد الصعيدي، وكيل إدارة الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق بفرع بنك مصر بشارع التلفزيون، وسط المدينة.

وتبين أن الحريق شب في الاستراحة الخاصة بالبنك بالطابق الثالث، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، باستثناء بعض قطع الأثاث.

انتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وجار حصر الخسائر وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.