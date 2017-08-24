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الجيش يقتحم المبنى الإعلامي للتكفيريين في سيناء (فيديو)

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الجيش يقتحم المبنى الإعلامي للتكفيريين في سيناء (فيديو) الجيش يقتحم المبنى الإعلامي للتكفيريين في سيناء (فيديو)

التحرير

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نفذت قوات الجيش الثاني الميداني عددا من المداهمات لبؤر إرهابية خلال تمشيطها أراضي ومناطق سيناء. 

ونشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، مقطع على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» يظهر جانبا من جهود قوات الجيش الثانى الميدانى فى مكافحة العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال سيناء.

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وتمكنت القوات من تدمير 3 نقاط مراقبة للعناصر الإرهابية، ومخزنين عثر بداخلهما على 28 عبوة ناسفة وأسلاك تفجير ومواد كيميائية.

كما اقتحمت مبنى المركز الإعلامي للتكفيريين مجهز بماكينات طباعة وأجهزة كمبيوتر ومجموعة من الكتب ذات الطابع المتطرف.

وعثرت قوات الجيش خلال تمشيطها أراضي سيناء على مستشفى ميداني مجهز لإسعاف العناصر التكفيرية.

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التحرير

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