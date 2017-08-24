«الكهرباء»: زيادة أسعار الفواتير تصب في مصلحة المواطن (فيديو)

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لا تستهدف رفع أسعار الكهرباء على المواطنين ولكنه اضطرار لا بد منه لتجنب العودة الانقطاعات والمساهمة في عملية التنمية بضمان توصيل التيار الكهربي لمصانع المستثمرين.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «أسواق وأعمال»، المُذاع عبر فضائية «أون لايف» أن تحريك (زيادة) أسعار فواتير الكهرباء يصب في مصلحة المواطن، مضيفًا أن الوزارة تعمل بنصف طاقتها من الكشافين والمحصلين، حيث تعاني من نقص يقدر بـ10 آلاف محصل وكشاف.