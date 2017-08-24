تكليف عصام خميس برئاسة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا اليوم الخميس بتكليف الدكتور عصام خميس إبراهيم الحنش، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، بإدارة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي لحين تعيين مدير للإدارة.

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يذكر أنه تم إنشاء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي في عام 2003 كوحدة مستقلة، لإدارة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي اعتمادًا على الاعتمادات المتاحة في خطة الدولة أو ما يُخصص في إطار التعاون الدولي وأية موارد أخرى تقرها الدولة.