محافظ بورسعيد: زيادة أعداد المدارس الدولية بالمحافظة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أن المحافظة تعمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء عدد من المدارس الدولية، نظرًا لرغبة الكثير من أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بهذا النوع من المدارس.

وأشار "الغضبان"، خلال الاجتماع الذي عقده مع نخبة من المتخصصين في إنشاء المدارس الدولية، إلى أن هناك مدارس جديدة ستدخل العام الدراسي للمرة الأولى، وهي مدارس متميزة ستكون إضافة كبيرة لمنظومة التعليم بالمحافظة، ومقامة على أحدث النظم التعليمية الحديثة، وهي مدرسة سان جورج والمدرسة اليابانية.

وأكد المحافظ، أن إقامة مدارس دولية بالمحافظة، على غرار مدرسة بورسعيد الدولية، سوف تعمل على تخفيف الضغط على الالتحاق بالمدرسة.