أخبار عاجلة

السيطرة على حريق شب بفرع بنك مصر بالأقصر -
الجيش يقتحم المبنى الإعلامي للتكفيريين في سيناء (فيديو) -
«الكهرباء»: زيادة أسعار الفواتير تصب في مصلحة المواطن (فيديو) -
تكليف عصام خميس برئاسة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي -
مصطفى بكري: خالد حنفي متورط في «فساد القمح» (فيديو) -
محافظ بورسعيد: زيادة أعداد المدارس الدولية بالمحافظة -
الحزب الحاكم في أنجولا يفوز في الانتخابات العامة رسميًا -
مخترع دنماركي متهم بقتل صحفية وقطع رأسها -
إسبانيا: الإفراج عن مشتبه به ثانٍ في هجوم برشلونة -
#حديث_المساء | محمد ثروت: الفضل للزعيم عادل إمام في هذا الموقف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحزب الحاكم في أنجولا يفوز في الانتخابات العامة رسميًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحزب الحاكم في أنجولا يفوز في الانتخابات العامة رسميًا

09:06 م الخميس 24 أغسطس 2017

الحزب الحاكم في أنجولا يفوز في الانتخابات العامة رسميًا

جوزيه ادواردو

لواندا - (أ ف ب):

فاز الحزب الحاكم منذ أربعة عقود في أنجولا، الحركة الشعبية لتحرير انغولا، في الانتخابات العامة التي جرت الاربعاء حاصدا اكثر من 64 % من الاصوات، وفق ما اعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية الخميس.

وبذلك، سيخلف مرشح الحزب جواو لورنشو الرئيس جوزيه ادواردو دوس سانتوس الذي قرر التنحي بعدما حكم البلاد لـ38 عاما.

واوضحت المتحدثة باسم اللجنة الانتخابية جوليا فيريرا ان المنافسين الرئيسيين للحزب الحاكم، الاتحاد الوطني لاستقلال انغولا الكامل وحزب "كازا-سي اي"، حصلا على التوالي على 24,04 و8,56 في المئة من الاصوات.

وبناء عليه، يحتفظ الاتحاد الوطني الذي يحكم انغولا منذ استقلالها عن البرتغال في 1975 بالغالبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 220 مقعدا.

ونهاية العام الفائت، اعلن دوس سانتوس (75 عاما) الذي انهكه المرض انه لن يترشح لولاية جديدة. لكنه سيظل رئيسا للحزب الحاكم حتى العام 2022.

ووعد لورنشو (64 عاما) خلال حملته بتحقيق "معجزة اقتصادية" في بلد يعاني منذ ثلاثة اعوام ازمة اقتصادية خطيرة، وبمكافحة الفساد.

ويتهم المعارضون دوس سانتوس بانه استولى على غالبية ثروات البلاد، بدليل انه عين العام الفائت ابنته ايزابيل التي تعتبر المرأة الاكثر ثراء في افريقيا على رأس شركة النفط الوطنية.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أنجولا: الحزب الحاكم يتقدم في الانتخابات العامة

    أخبار

  • أنجولا تنتخب رئيسا لطي صفحة دوس سانتوس الحاكم منذ 38 عاما

    أخبار

  • الأنجوليون ينتخبون برلمانا جديدا.. والرئيس يستقيل بعد 38 عاما في الحكم

    أخبار

  • أردوغان يدعو "الأتراك الألمان" للتصويت ضد ميركل وبرلين تصف تصريحاته

    أخبار

إعلان

bdaafb764c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيطرة على حريق شب بفرع بنك مصر بالأقصر

السيطرة على حريق شب بفرع بنك مصر بالأقصر

محافظ بورسعيد: زيادة أعداد المدارس الدولية بالمحافظة

محافظ بورسعيد: زيادة أعداد المدارس الدولية بالمحافظة

الحزب الحاكم في أنجولا يفوز في الانتخابات العامة رسميًا

الحزب الحاكم في أنجولا يفوز في الانتخابات العامة رسميًا

مخترع دنماركي متهم بقتل صحفية وقطع رأسها

مخترع دنماركي متهم بقتل صحفية وقطع رأسها