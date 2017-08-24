إسبانيا: الإفراج عن مشتبه به ثانٍ في هجوم برشلونة

مدريد - (د ب أ):

بعد أسبوع من هجومي دهس بشاحنتين في إقليم كتالونيا الإسباني، أفرج قاضي التحقيق مؤقتا عن مشتبه به ثان من بين الأشخاص الأربعة المشتبه بهم.

وذكرت صحيفة "إل موندو" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر قضائية، أنه سوف يتعين على صلاح القريب 34 عاما، أن يمثل أمام القضاة بالمحكمة كل يوم اثنين وليس مسموحا له مغادرة البلاد.

ويعتقد أنه تم استخدام جهاز كمبيوتر، في شركة القريبـ لشراء تذكرة طيران للمشتبه بأنه العقل المدبر للخلية الإرهابية المؤلفة من 12 عضوا، وهو الإمام عبد الباقي الساتي.

والقريب هو ثان مشتبه به يتم الإفراج عنه من بين أربعة شملهم التحقيق في هجومي الدهس اللذين وقعا يوم 17 أغسطس.

وأفرج القاضي، فرناندو أندريو، عن محمد علاء 27 عاما، أمس الأربعاء. وهو صاحب إحدى السيارتين اللتين استخدمتا في الهجمات.

وما زال كل من محمد حولي شملالي 21 عاما، وإدريس أوكابير 28 عاما رهن الاحتجاز، وهما متهمان بالقتل والإرهاب. ويواجه شملالي تهما بحيازة متفجرات.

وقتل المغربي يونس أبو يعقوب/ 22 عاما/، 13 شخصا وأصاب أكثر من 120 آخرين في هجوم الدهس في برشلونة، كما طعن رجلا في مقتل لدى فراره، ولقي شخص آخر حتفه في كامبريلس حوالي 100 كيلومتر جنوب برشلونة.

وقتل أفراد الخلية الآخرون إما في انفجار في منزل كان مستخدما لصناعة القنابل في بلدة ألكانار الساحلية، أو قتلتهم الشرطة بالرصاص.