شرطة النقل تعيد طفلًا تائهًا لأسرته بمحطة مترو حلوان

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت قوات شرطة النقل والمواصلات المعنية بتأمين محطة مترو حلوان من إعادة طفل تائه إلى والده.

تلقى قسم شرطة أول مترو الأنفاق إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة جامعة حلوان لمترو الأنفاق، بالعثور على طفل تائه يدعى "ت. ح. ع" يبلغ من العمر 11 سنة.

ومن خلال النداء بالإذاعة الداخلية بجميع المحطات أمكن التوصل لأهليته (جده) وقرر بأن الطفل يقيم معه حيث تم تسليمه الطفل بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

وقدم "جد" الطفل الشكر لرجال الشرطة وامتنانه للجهد المبذول في رعاية وإعادته.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحررت المذكرة اللازمة بأحوال قسم شرطة أول مترو الأنفاق