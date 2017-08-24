شرطة النقل تحبط تهريب تمثالين يشتبه فى أثريتهما بمحطة الإسكندرية
شرطة النقل تحبط تهريب تمثالين يشتبه فى أثريتهما بمحطة الإسكندرية
08:54 م الخميس 24 أغسطس 2017
أرشيفية
كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط "ط. ش. ح" 48 سنة، حال مرور الحقيبة الخاصة به على جهاز الكشف عن الحقائب بمدخل محطة الاسكندرية.
وبفحصها تبين أن بداخلها 2 تمثال فرعوني بنى اللون، الأول بطول حوالي 20 سم والثاني بطول حوالي 25 سم ولهما قاعدة منقوش علية بعض الرسوم الفرعونية يشتبه في كونهما أثرية.
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
بالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الاسكندرية وأرسل بالمذكور والمضبوطات لقسم شرطة العطارين لقيده وعرضه على النيابة.
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