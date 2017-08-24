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مصرع طالب سقط من برج حمام في السويس

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب سقط من برج حمام في السويس

08:57 م الخميس 24 أغسطس 2017

مصرع طالب سقط من برج حمام في السويس

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

لقى طالب في السويس، اليوم الخميس، مصرعه، إثر سقوطه من برج حمام أعلى منزل بجي الجناين.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السويس العام، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

كان اللواء محمد خريصة نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالواقعة، وتبين أن المجني عليه يدعى "أحمد أبو المجد" 18 سنة، صعد مساء اليوم لبرج حمام أعلى منزلهم بقرية عامر، وأثناء نزوله على السلم الخشبي، اختل توازنه وهوى على حجارة من ارتفاع 4 أدوار.

وأفادت معاينة مفتش الصحة، ان سبب الوفاة نزيف داخلي، أتبعه هبوط حاد في الدورة الدموية أدى لتوقف عضلة القلب.

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