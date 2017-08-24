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وزير الداخلية: الضغوط على التنظيمات الإرهابية ستجبرهم على البحث عن ملاذات آمنة

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية: الضغوط على التنظيمات الإرهابية ستجبرهم على البحث عن ملاذات آمنة

08:26 م الخميس 24 أغسطس 2017

وزير الداخلية: الضغوط على التنظيمات الإرهابية ستجبرهم على البحث عن ملاذات آمنة

مجدي عبدالغفار وزير الداخلية

كتب – سامح غيث:

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أن الضغوط المستمرة على التنظيمات الإرهابية فى بؤر الصراعات ستجبر العناصر المتطرفة على الفرار والبحث عن ملاذات آمنة فى دول أخرى، مما يحتم ضرورة توسيع قواعد تبادل المعلومات لدرء المخاطر المحتملة الناتجة عن تحركات هذه العناصر.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الخميس، أليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يزور القاهرة حالياً في زيارة رسمية.

وأعرب وزير الدولة البريطانى عن تقديره لما تبذله الأجهزة الأمنية المصرية من جهود لمكافحة الإرهاب وتأمين المزارات والمنتجعات السياحية، مشيراً إلى سعى بلاده لإعادة معدلات تدفق السائحين البريطانيين على المنتجعات المصرية إلى سابق عهدها.

ورحب وزير الداخلية بالتعاون مع الجانب البريطانى فى مجال تبادل الخبرات الفنية والتدريبية فى إطار التعاون المستمر والعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكد الجانبان فى نهاية اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعينة.

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