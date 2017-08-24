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وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط يشيد بدور مصر في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

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مصراوي Masrawy

وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط يشيد بدور في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

08:09 م الخميس 24 أغسطس 2017

وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط يشيد بدور مصر في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

أليستر بيرت

كتب – سامح غيث:

أشاد أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأهمية الدور المصري فى تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة خلال المرحلة الراهنة التى تشهد تصاعدًا مستمرًا فى وتيرة الإرهاب وانتشاره في دول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الخميس، أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يزور القاهرة حالياً في زيارة رسمية.

وأكد المسئول البريطاني على أهمية رفع مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة للحد من تزايد العمليات الإرهابية، مضيفًا أن المعطيات الحالية تفرض ضرورة تطوير التعاون فى المجالات الأمنية بهدف وأد مخاطر الإرهاب فى مهدها.

واستعرض مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال اللقاء أبرز التطورات الأمنية على الصعيد المحلى والجهود المبذولة لتأمين الموانئ والمطارات والمقاصد السياحية بشتى أنحاء الجمهورية.

وعلى الصعيد الدولي أكد عبد الغفار على حتمية تفعيل أطر التعاون الأمني لمحاصرة مخاطر الإرهاب التى طالت تهديداته أغلب دول العالم، مشدداً على ضرورة التوصل لحلول وتوافقات سياسية فى مناطق الصراع للحد من أخطار الإرهاب والتطرف.

وأوضح وزير الداخلية أن تطور وتنوع أساليب الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي طالت عدداً من الدول الأوروبية قد أثبت صحة الرؤية المصرية بشأن انتشار الصور المختلفة للإرهاب واختراق الفكر المتطرف لأغلب دول العالم.

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