مقتل وإصابة مدنيين في قصف غربي "درعا" السورية

دمشق - (أ ش أ):

قال نشطاء سوريون، اليوم الخميس، بأن فصائل سورية مسلحة استهدفت مناطق في بلدة تسيل، التي يسيطر عليها جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم "داعش" الإرهابي بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وقال النشطاء - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن القصف تسبب بمقتل إمرأة وطفل وإصابة مدنيين إصابات متفاوتة الخطورة، وسط استمرار القصف على مناطق سيطرة الفصيل المبايع للتنظيم الإرهابي من قبل مقاتلي الفصائل.

على جانب آخر، أشار النشطاء إلى أن القوات السورية قصفت بقذيفتين، مناطق في أحياء درعا البلد الواقعة في مدينة درعا، ما تسبب بأضرار مادية.

يشار إلى أن الجيش السوري، استطاع، اليوم إحراز تقدم هام على حساب مسلحي تنظيم "داعش" في ريف حمص الشمال شرقي، إذ أحكم حصارا كاملا على جيب خاضع للمسلحين تقدر مساحته بنحو ألفي كيلو متر مربع.