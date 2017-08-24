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أنجولا: الحزب الحاكم يتقدم في الانتخابات العامة

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مصراوي Masrawy

أنجولا: الحزب الحاكم يتقدم في الانتخابات العامة

08:52 م الخميس 24 أغسطس 2017

أنجولا: الحزب الحاكم يتقدم في الانتخابات العامة

أرشيفية

لواندا - (أ ش أ):

ذكرت لجنة الانتخابات في أنجولا أن الحزب الحاكم (حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا) فاز بـ 64% من أصوات الناخبين التي تم حصرها حتى الآن في الانتخابات العامة، في نتائج غير نهائية.

وأوضحت اللجنة -حسبما نقلت (إية بي سي) الأمريكية اليوم الخميس- أن النسبة بناء على فرز ما يقرب من 6 ملايين بطاقة اقتراع من نحو 3ر9 مليون ناخب لهم حق التصويت.

وأعلن الحزب الحاكم، أمس، انتصاره في الانتخابات بأغلبية، وأن وزير الدفاع جواو لورينسو سيصبح رئيسا للبلد العضو بمنظمة أوبك منذ 38 عاما.

وسيحل لورينسو محل زعيم البلاد المخضرم خوسيه إدواردو دوس سانتوس (74 عاما) والذى سيبقى رئيسا للحزب مما قد يمنحه نفوذا كاسحا في صناعة القرار.

وحكم حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا البلاد منذ استقلالها عن البرتغال في 1975، وكانت شعبية الحزب قد تراجعت بسبب تفشي المحاباة السياسية لكن ظل العديد من الأنجوليين على ولائهم للحركة التي خرجت منتصرة في عام 2002 من حرب أهلية استمرت 27 عامًا.

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