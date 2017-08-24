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اليابان تخطط لإنشاء مكتب للأمن الإلكتروني

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مصراوي Masrawy

اليابان تخطط لإنشاء مكتب للأمن الإلكتروني

08:43 م الخميس 24 أغسطس 2017

اليابان تخطط لإنشاء مكتب للأمن الإلكتروني

وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني سيكو نودا

طوكيو - (أ ش أ):

ذكر وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني سيكو نودا أن حكومة بلاده تخطط لإنشاء مكتب مخصص للأمن الإلكتروني، مؤكدا أن اليابان تحتاج إلى توظيف وتدريب المزيد من العاملين في هذا المجال.

وقال نودا -حسبما ذكرت صحيفة (نيكاي) اليابانية اليوم الخميس- إن اليابان "فى حالة حرجة من نقص المواهب مقارنة بالولايات المتحدة واسرائيل وغيرها". وتعالج الوزارة حاليا قضايا الأمن الإلكتروني على مستوى الإداري ولكنها ستعلن رسميا عن إنشاء المكتب قريبا وستقدم طلب تمويل المشروع في الميزانية المالية لعام 2018.

كان وزير الشؤون الداخلية السابق، ساناي تاكيتشي، قد دافع في البداية عن هذه الفكرة. وسيعزز المكتب الجديد شراكته مع مركز الأمن الإلكتروني التابع لأمانة مجلس الوزراء.

كما أن الوزارة مكلفة بوضع استراتيجية أمنية للحكومات المحلية. وكما تنتشر تكنولوجيا "إنترنت الأشياء"، هناك خطر متزايد أن هذه المعدات والآلات سوف يتم اختراقها بالوسائل الرقمية.

وإن الرد على هذا التهديد أمر ملح للحكومة. وقال نودا "اننا سنبذل جهودا أكبر" فى تنمية المواهب وقضايا الأمن الإلكتروني الآخرى.

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مصراوي Masrawy

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