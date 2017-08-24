الشرطة الأمريكية تغلق إحدى الشوارع بشارلستون بعد إطلاق نار

كتب - علاء المطيري:

قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية إن الشرطة الأمريكية أغلقت "كينج ستريت" بوسط مدينة شارلستون بولاية إنديانا بسبب وجود إطلاق نار.

ولفتت الشبكة، الخميس، إلى أن الشرطة طالبت من المارة الابتعاد حرصًا على سلامتهم، بينما أكد مسؤولون في المدينة وجود حادث دون الكشف عن تفاصيل.