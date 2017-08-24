كيف تصبحين «سترونج إندبندنت وومن»؟

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النساء القويات المستقلات "سترونج إندبندنت وومن" لا يقف شىء أمامهن، ولا يعكر أحد مزاجهن فأوضاعهن المعيشية دائما على أفضل حال وأيضا المهنية، لذلك يوقعون الرجال في خانة اليأس لرفضهن عروض الحب والزواج، فإذا أردتي أن تكوني من هذا النوع، فعليكي إجراء بعض التغيرات في حياتك اليومية من أجل أن تصبحي أمرأة قوية ومستقلة، وإليكي الخطوات وفقا لموقع موقع MusBizusBlog:

حياتك المهنية رقم واحد في حياتك

ليس شرطا أن تكوني مديرة في شركة كبيرة، فالوظائف بكافة المجالات أمامك، فهي وسيلة لتحقيق ذاتك أولا وتوفير المال ثانيًا، فحافظي على عملك ومستقبلك.

لا تشمتي الأعداء

كشفت سيدات مستقلات كثيرات أنهن أكثر عرضة للكراهية والحقد من قبل زملاء العمل والجيران ودائما يقعن ضحايا، لذلك لا تسمحي لنفسك بالوقوع في يد شخص ولا تعطي فرصة للخطأ حتى لا تفرحي أحدًا فيكي.



اهتمي بصحتك ومظهرك

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من المهم جدا الاهتمام بصحتك، فجسدك يحتاج إلى نوم وماء وغذاء صحي، وعقلك يحتاج إلى استرخاء من وقت إلى آخر، حتى يستطيع مواصلة الهجوم والحرب التي تشن عليه كل يوم لكونك "سترونج إندبندنت وومن" وعليكي عزيزتي أن ترتدي ملابس أنيقة عصرية ذات ألوان مميزة لتكوني على أفضل مظهر دائمًا.

اعتمدي على نفسك

إذا كنتي تريدين حقًا أن تكوني"سترونج إندبندنت وومن"، عليكي أن توفري كل شيء لنفسك ولا تعتمدي على أي شخص في توفير المال أو المنزل أو حتي السعادة، وإذا كنتي ترغبين في أن يحبك الرجال عليكي الاعتماد على ذاتك في سداد احتياجاتك، سيأخذ هذا ضغطا ومجهودا لكنها فترة وستمر، وهذا يؤكد أنك تريدين هذا الشخص لأنك تحبيه وليس لأمر آخر.