أخبار عاجلة

السيطرة على حريق شب بفرع بنك مصر بالأقصر -
الجيش يقتحم المبنى الإعلامي للتكفيريين في سيناء (فيديو) -
«الكهرباء»: زيادة أسعار الفواتير تصب في مصلحة المواطن (فيديو) -
تكليف عصام خميس برئاسة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي -
مصطفى بكري: خالد حنفي متورط في «فساد القمح» (فيديو) -
محافظ بورسعيد: زيادة أعداد المدارس الدولية بالمحافظة -
الحزب الحاكم في أنجولا يفوز في الانتخابات العامة رسميًا -
مخترع دنماركي متهم بقتل صحفية وقطع رأسها -
إسبانيا: الإفراج عن مشتبه به ثانٍ في هجوم برشلونة -
#حديث_المساء | محمد ثروت: الفضل للزعيم عادل إمام في هذا الموقف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. التحرير

كيف تصبحين «سترونج إندبندنت وومن»؟

Google+ Print
كيف تصبحين «سترونج إندبندنت وومن»؟ كيف تصبحين «سترونج إندبندنت وومن»؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

النساء القويات المستقلات "سترونج إندبندنت وومن" لا يقف شىء أمامهن، ولا يعكر أحد مزاجهن فأوضاعهن المعيشية دائما على أفضل حال وأيضا المهنية، لذلك يوقعون الرجال في خانة اليأس لرفضهن عروض الحب والزواج، فإذا أردتي أن تكوني من هذا النوع، فعليكي إجراء بعض التغيرات في حياتك اليومية من أجل أن تصبحي أمرأة قوية ومستقلة، وإليكي الخطوات وفقا لموقع موقع MusBizusBlog:

حياتك المهنية رقم واحد في حياتك

ليس شرطا أن تكوني مديرة في شركة كبيرة، فالوظائف بكافة المجالات أمامك، فهي وسيلة لتحقيق ذاتك أولا وتوفير المال ثانيًا، فحافظي على عملك ومستقبلك. 

لا تشمتي الأعداء

كشفت سيدات مستقلات كثيرات أنهن أكثر عرضة للكراهية والحقد من قبل زملاء العمل والجيران ودائما يقعن ضحايا، لذلك لا تسمحي لنفسك بالوقوع في يد شخص ولا تعطي فرصة للخطأ حتى لا تفرحي أحدًا فيكي.
 
اهتمي بصحتك ومظهرك

شاهد أيضا

من المهم جدا الاهتمام بصحتك، فجسدك يحتاج إلى نوم وماء وغذاء صحي، وعقلك يحتاج إلى استرخاء من وقت إلى آخر، حتى يستطيع مواصلة الهجوم والحرب التي تشن عليه كل يوم لكونك "سترونج إندبندنت وومن" وعليكي عزيزتي أن ترتدي ملابس أنيقة عصرية ذات ألوان مميزة لتكوني على أفضل مظهر دائمًا.

اعتمدي على نفسك

إذا كنتي تريدين حقًا أن تكوني"سترونج إندبندنت وومن"، عليكي أن توفري كل شيء لنفسك ولا تعتمدي على أي شخص في توفير المال أو المنزل أو حتي السعادة، وإذا كنتي ترغبين في أن يحبك الرجال عليكي الاعتماد على ذاتك في سداد احتياجاتك، سيأخذ هذا ضغطا ومجهودا لكنها فترة وستمر، وهذا يؤكد أنك تريدين هذا الشخص لأنك تحبيه وليس لأمر آخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الجيش يقتحم المبنى الإعلامي للتكفيريين في سيناء (فيديو)

الجيش يقتحم المبنى الإعلامي للتكفيريين في سيناء (فيديو)

«الكهرباء»: زيادة أسعار الفواتير تصب في مصلحة المواطن (فيديو)

«الكهرباء»: زيادة أسعار الفواتير تصب في مصلحة المواطن (فيديو)

تكليف عصام خميس برئاسة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

تكليف عصام خميس برئاسة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

مصطفى بكري: خالد حنفي متورط في «فساد القمح» (فيديو)

مصطفى بكري: خالد حنفي متورط في «فساد القمح» (فيديو)