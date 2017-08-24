"الفحام" رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الطبية بوزارة الزراعة
"الفحام" رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الطبية بوزارة الزراعة
08:16 م الخميس 24 أغسطس 2017
عبد المنعم البنا
كتب- أحمد مسعد:
كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سامي جابر الفحام، مدير عام الشئون الطبية ومدير عام مستشفى الزراعيين، للقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بديوان عام الوزارة، وذلك بالإضافة إلى عمله، لحين شغلها طبقاً لأحكام القانون.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها الخميس، أن ذلك جاء وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1278 لسنة 2017.
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