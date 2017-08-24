قطر تعلن إغلاق سفارة تشاد بالدوحة

كتب - علاء المطيري:

أعلنت دولة قطر إغلاق سفارة جمهورية تشاد ومنح موظفيها مهلة 72 ساعة للمغادرة.

جاء ذلك في تدوينة على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية على "تويتر"، الخميس.

وكانت وزارة الخارجية في تشاد أعلنت، أمس الأربعاء، إغلاق السفارة القطرية وأمهلت دبلوماسييها 10 أيام لمغادرة البلاد، متهمة الدوحة بمحاولة زعزعة استقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا.

ويأتي قطع تشاد لعلاقاتها مع قطر، في ظل اتهامات متزايدة للدوحة بدعم تنظيمات متشددة وتقويضها للإرهاب في أكثر من بلد.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين كافة علاقاتها مع قطر، ودعتها إلى إنهاء علاقتها بالإرهاب ونشرها للفوضى في المنطقة منذ 5 يونيو الماضي.