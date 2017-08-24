بالصور.. السكرتير العام المساعد ببني سويف يودع حجاج الجمعيات الأهلية

بني سويف ــ أحمد كامل:

أناب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، بتوديع حجاج الجمعيات والاطمئنان على توافر كافة الترتيبات اللازمة لسفرهم بخير وسلام، والذين غادروا مساء اليوم الخميس، من أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

من جانبه، أكد أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن، على متابعة أخبار بعثة الحج، بدايةً من موعد ذهابهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن، من خلال اللجنة المشرفة على أعمال الحج، واطلاع المحافظ بشكل متتابع على أحوالهم.

وأشار وكيل وزارة التضامن، إلى أن عدد الحجاج الذين سافروا اليوم بلغ 324 حاجًا وحاجة من مواطني المحافظة بمراكزها السبع، مؤكدًا أنه جرى تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها للمسافرين بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية، وكذلك إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة للحجاج وحصولهم على التطعيمات، فضلاً عن عقد ندوات توعية لهم قبل سفرهم بالاشتراك مع "الأوقاف".

كما أشار وكيل الوزارة إلى نقل الحجاج إلى مطار القاهرة الدولي من خلال 7 أتوبيسات مكيفة، تسهيلاً عليهم للوصول في المواعيد المحددة، لعدم حدوث أي تأخير في سفرهم للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

من جانبه، شدد محافظ بني سويف على ضرورة متابعة قيام اللجنة المشرفة على بعثة حج الجمعيات بالمحافظة، بدورها الكامل في تذليل العقبات أمام المسافرين، وتيسير أداء المناسك، ومواجهة أية ظروف طارئة، بالإضافة إلى التوعية الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.