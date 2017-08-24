رسميا.. رونالدو أفضل لاعب في أوروبا للعام الثاني على التوالي

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فازكريستيانو رونالدو، للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة، والذي أقيم في الإمارة الفرنسية موناكو.

النجم البرتغالي فاز أيضًا بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعدها بدقائق ليحصد جائزتين متتاليتين عن الموسم المنقضي.

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وكان يتنافس كريستيانو رونالدو مع حارس مرمى المنتخب الإيطالي ونادي يوفنتوس، جيانلويجي بوفون، والمهاجم الأرجنتيني، ونجم برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي، على الفوز بالجائزة.