أخبار عاجلة

السيطرة على حريق شب بفرع بنك مصر بالأقصر -
الجيش يقتحم المبنى الإعلامي للتكفيريين في سيناء (فيديو) -
«الكهرباء»: زيادة أسعار الفواتير تصب في مصلحة المواطن (فيديو) -
تكليف عصام خميس برئاسة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي -
مصطفى بكري: خالد حنفي متورط في «فساد القمح» (فيديو) -
محافظ بورسعيد: زيادة أعداد المدارس الدولية بالمحافظة -
الحزب الحاكم في أنجولا يفوز في الانتخابات العامة رسميًا -
مخترع دنماركي متهم بقتل صحفية وقطع رأسها -
إسبانيا: الإفراج عن مشتبه به ثانٍ في هجوم برشلونة -
#حديث_المساء | محمد ثروت: الفضل للزعيم عادل إمام في هذا الموقف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رسميا.. رونالدو أفضل لاعب في أوروبا للعام الثاني على التوالي

Google+ Print
رسميا.. رونالدو أفضل لاعب في أوروبا للعام الثاني على التوالي رسميا.. رونالدو أفضل لاعب في أوروبا للعام الثاني على التوالي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 فازكريستيانو رونالدو، للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة، والذي أقيم في الإمارة الفرنسية موناكو.

النجم البرتغالي فاز أيضًا بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعدها بدقائق ليحصد جائزتين متتاليتين عن الموسم المنقضي.

شاهد أيضا

وكان يتنافس كريستيانو رونالدو مع حارس مرمى الإيطالي ونادي يوفنتوس، جيانلويجي بوفون، والمهاجم الأرجنتيني، ونجم برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي، على الفوز بالجائزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - كوبر يستعرض استعدادات المنتخب الوطني لمباراتي الذهاب والإياب أمام أوغندا

الأخبار - كوبر يستعرض استعدادات المنتخب الوطني لمباراتي الذهاب والإياب أمام أوغندا

كريم حافظ ينضم لمعسكر المنتخب السبت استعدادًا لأوغندا

كريم حافظ ينضم لمعسكر المنتخب السبت استعدادًا لأوغندا

الحضري يلتقط السلفي مع الصحفيين قبل مغادرة مقر إقامة المنتخب

الحضري يلتقط السلفي مع الصحفيين قبل مغادرة مقر إقامة المنتخب

كوبر لم استبعد اي لا عب من المنتخب.. و"المستبعد استبعد نفسه بنفسه"

كوبر لم استبعد اي لا عب من المنتخب.. و"المستبعد استبعد نفسه بنفسه"