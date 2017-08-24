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محافظ بورسعيد يعلن إغلاق 80 جمعية أهلية

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محافظ بورسعيد يعلن إغلاق 80 جمعية أهلية محافظ بورسعيد يعلن إغلاق 80 جمعية أهلية

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة عن إغلاق 80 جمعية من إجمالي 280 جمعية بالإقليم، وذلك لعدة أسباب مختلفة.

وقرر المجلس التنفيذي تشكيل لجنة مكونة من "التضامن الاجتماعي، التفتيش، المتابعة، الشئون القانونية، ممثل عن الجمعيات الأهلية، حي الزهور، و5 من الشباب"، لدراسة موقع جمعية "السيدة خديجة" للخدمات والرعاية الاجتماعية بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، والوقوف على ما تقدمه من خدمات ومقابل أداء تلك الخدمات.

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وكانت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، عرضت طلب الجمعية لإعفائها من القيمة الإيجارية والتي توقفت عن دفعها منذ عام 1990.

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