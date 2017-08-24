«استرداد الأراضي»: استعدنا 20% من أملاك الدولة

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قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، إن اللجنة تمكنت من استرداد حوالي 20% من الأراضي المستغلة في مصر، موضحًا، أن أنه تم استرداد حوالي 2 مليون متر مربع داخل مدينة القاهرة فقط، تصلح للخدمات العامة.

وأضاف، أيوب خلال حواره لبرنامج «أسواق وأعمال»، تقديم الإعلامي أيمن صلاح، المذاع على فضائية «أون لايف»، أن الأراضي التي لا تصلح للخدمات أو الاستثمار يتم طرحها للبيع في مزاد علني، موضحًا أن الدولة تبحث عن حقها وحق المواطن أيضًا.

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وذكر أن أكبر مشكلة واجهت اللجنة في بداية عملها كانت جمع المعلومات عن حجم التعديات على أراضي الدولة، وكان من أولويات عملها إنشاء بنك معلومات عن حجم التعديات.