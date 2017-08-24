مصطفى بكري لترامب: «لا أنت ولا فلوسك هتركعنا» (فيديو)

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علق النائب البرلماني مصطفى بكري على قرار خفض المعونة الأمريكية، قائلا إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تريد مصر صاحبة قرار وطني مستقل وتهدف لتركيع الشعب من أجل تنفيذ مخططاتهم.

وأضاف بكري خلال تقديم حلقة اليوم الخميس ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «عايزين يبقوا هم السادة، نحن شعب عنيد يا ترامب، لا أنت ولا فلوسك هتركعنا، المصريين مستعدين يقطعوا من جسمهم عشان بلدهم، الكام مليون المعونة الأمريكية كلام فاضي، وبرنامج المساعدات بتاعكم كله خدوه بس هنعيش ونقف ومش حنبقى مطية لحد بأي حال من الأحوال».

وتابع الإعلامي أن أمريكا عادت وبشكل فج لممارسة ضغوطها على مصر، وهذا يعني سعيها دؤوب لزعزعة الاستقرار، ومحاولة إلحاق مصيرنا بمصير دول عربية أخرى مثل سوريا والعراق.

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ووجه بكري حديثه للإدارة الأمريكية، بقوله: «أنتم تتآمرون وهذا ليس جديدًا علينا، مصر تقدر تعيش بما هي عليه، عبدالناصر قالكم معونتكم على الجزمة وإحنا بنقولها لكم تاني، محدش هيذلنا أو هيكسرنا».