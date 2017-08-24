بريطانيا تبدأ مراجعة أنشطة الإخوان في لندن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، إليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، بأن لقاء شكري وبيرت تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية البريطانية، خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية.

وقال أبو زيد إن الوزير البريطاني أكد الاهتمام الخاص الذى توليه بلاده لتعزيز شراكتها مع مصر، منوها إلى أن المبعوث التجارى البريطانى سيزور مصر قريبا، بالإضافة إلى برامج تعاون هامة بين البلدين الحالية فى مجال التعليم والتي تستهدف المساهمة فى خلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى.

وأضاف أن بيرت أكد لوزير الخارجية أن بلاده بدأت بالفعل فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوصيات تقرير مراجعة أنشطة الإخوان المسلمين الصادر عام ٢٠١٥، مشددا على رفض بلاده القاطع لمهادنة كل من يروج أو يدعم أو يتبنى الأفكار المتطرفة التى تقود إلى ممارسة العنف ضد المجتمعات.

شاهد أيضا

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن شكري استعرض خلال اللقاء الجهود التي قامت بها الدولة لتأمين المطارات المصرية، معربا عن تطلع مصر إلى استئناف بريطانيا الطيران المباشر وحركة السياحة إلى المقاصد المصرية في أقرب فرصة، باعتبار أن هذا الإجراء سيعد الدليل العملى على توفر الإرادة الحقيقة لمساعدة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

ورغم عدم استئناف حركة الطيران البريطانى المباشر إلى شرم الشيخ إلا أن السياحة البريطانية إلى مصر ارتفعت بزيادة تُقدر بـ٦٠٪‏ عن العام الماضي، فضلا عن كون لندن الشريك الاستثماري الأول لمصر وفى هذا الإطار.

وقدم شكري شرحا لضيفه البريطاني لمختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية والحوافز الخاصة بالاستثمار، بما في ذلك الإشارة الى إصدار قانون الاستثمار الجديد، وعرض الرؤية المصرية الخاصة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والجهود التى تقوم بها المؤسسات الدينية المصرية فى نشر فكر الإسلام الوسطى.

وتطرق اللقاء إلى آخر تطورات أزمة قطر، وأوضح وزير الخارجية الدور السلبي الذى تمارسه الدوحة لزعزعة استقرار عدد من دول المنطقة، ورعايتها للإرهاب والتنظيمات والعناصر المتطرفة.

كما بيّن وزير الخارجية الجهود التى تقوم بها مصر لتقريب مواقف الأطراف الليبية، وكذلك نتائج لقائيه الأخيرين مع السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى فى باريس، فضلا عن تقييم مصر لتطورات الأزمة السورية.

وناقش الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الدولية والإقليمية التى تستهدف تشجيع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على استئناف عملية السلام.



وتعد زيارة بيرت إلى مصر الأولى منذ توليه منصبه الجديد كوزير للدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تأتى في وقتٍ هام لتعزيز اليات التشاور والتنسيق بين مصر وبريطانيا فيما يتعلق بالتعامل مع العديد من الأزمات التى تمر بها المنطقة، وفى مقدمتها الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومستقبل عملية السلام، والأزمتين الليبية والسورية، والوضع فى كل من اليمن والعراق، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف.