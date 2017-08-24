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الزمالك يفوز على السكة ودياً

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الزمالك يفوز على السكة ودياً الزمالك يفوز على السكة ودياً

التحرير

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كتب: عاصم سلامة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي على نظيره السكة الحديد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم في إطار استعدادات الزمالك للموسم الجديد..

وجاءت الأهداف عن طريق محمد مجدي، وأحمد كابوريا ورزاق سيسيه في الدقائق 23و75 و90 على الترتيب.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمي: جنش 

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد مجدي - محمود علاء- حازم إمام  

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خط الوسط:أحمد داوودا - دونجا - -أحمد توفيق

صلاح عاشور - عبد الله جمعه

خط الهجوم: خالد قمر

وأجري الزمالك عدة تغييرات  بنزلو باسم مرسي بديلا لخالد قمر، و أحمد كابوريا بديلا لعبد الله جمعة، وإبراهيم عبد الخالق بديلا لأحمد توفيق، وأحمد مدبولي بديلا لصلاح عاشور.

كما شهد اللقاء تعرض محمد مجدي لإصابة في بداية الشوط الثاني ونزول محمد كوفي بدلاً منه.

الزمالك والسكةالزمالك والسكةالزمالك والسكة

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التحرير

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