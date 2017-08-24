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مصراوي ينشر نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

مصراوي ينشر نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

07:53 م الخميس 24 أغسطس 2017

مصراوي ينشر نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

ويمكن للطلاب التعرف على النتيجة من خلال الرابط التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، بنسبة نجاح 87.1%.

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