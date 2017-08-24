مصراوي ينشر نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
مصراوي ينشر نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
07:53 م الخميس 24 أغسطس 2017
وزارة التربية والتعليم
كتبت- ياسمين محمد:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
ويمكن للطلاب التعرف على النتيجة من خلال الرابط التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، بنسبة نجاح 87.1%.
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