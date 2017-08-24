مصراوي ينشر نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويمكن للطلاب التعرف على النتيجة من خلال الرابط التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، بنسبة نجاح 87.1%.