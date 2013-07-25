Miley Cyrus لـJustin Bieber: أوقف الغباء وابتعد عن الأضواء

بالرغم من تصرّفاتها المثيرة للجدل، وتلميحها لأكثر من مرّة أنّها تدخّن الحشيشة، ترى المغنّية Miley Cyrus نفسها مثالاً أفضل من المغنّي الكنديّ Justin Bieber وتنصحه بإيقاف مسلسل الغباء، وبالحصول على استراحة من الغناء لبعض الوقت.

وقالت النجمة الأمريكية في حديث لها مع إحدى الصحف العالمية إنّ علىJustin الخروج من تحت الأضوء لبعض الوقت، وأن يدع اﻷمور تهدأ قليلاً.

وأضافت Miley : أنّها أخبرت "Bieber بأنّ الابتعاد عن اﻷضواء حالياً سيكون كفيلاً بمنع الناس من تصيّد أخطائه، وأنّه عندما لا يكون موجوداً أمام أعين الصحافة، فإنّ الجميع سينشغل بالبحث عن موسيقاه فقط."

وتأتي نصيحة Miley Cyrus لـJustin Bieber على خلفيّة سلوكه الغريب الذي أثار جدلاً في الأشهر اﻷخيرة، حيث تسبّب Bieber في استياء العديدين مؤخّراً بعدما تبوّل في دلو بأحد المطاعم.