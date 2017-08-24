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الشرطة الأمريكة تغلق إحدى الشوارع بشارلستون بعد إطلاق نار

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مصراوي Masrawy

الشرطة الأمريكة تغلق إحدى الشوارع بشارلستون بعد إطلاق نار

07:43 م الخميس 24 أغسطس 2017

الشرطة الأمريكة تغلق إحدى الشوارع بشارلستون بعد إطلاق نار

مدينة شارلستون الأمريكية

كتب - علاء المطيري: 

قالت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إنه الشرطة الأمريكية أغلقت "كينج ستريت" بوسط مدينة شارلستون بولاية إنديانا بسبب وجود إطلاق نار.

ولفتت الشبكة، الخميس، إلى أن الشرطة طالبت من المارة الابتعاد حرصًا على سلامتهم، بينما أكد مسؤولون في المدينة وجود حادث دون الكشف عن تفاصيل.

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