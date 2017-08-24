أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية تضبط محاميا قدم رشوة للتستر على وفاة رضيع بأحد المستشفيات ​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية تضبط محاميا قدم رشوة للتستر على وفاة رضيع بأحد المستشفيات ​

07:23 م الخميس 24 أغسطس 2017

الرقابة الإدارية تضبط محاميا قدم رشوة للتستر على وفاة رضيع بأحد المستشفيات ​

هيئة الرقابة الإدارية

القاهرة- (مصراوي):تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد المحامين عن الطبيب المشرف على تشغيل وإدارة قسم حضانات الرضع بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة بني سويف، وذلك لقيامه بعرض مبلغ 20 ألف جنيه وراتب شهري قدره 3 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، على مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، بغية التستر على واقعة وفاة أحد الأطفال الرضع داخل المستشفى.وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها اليوم الخميس، أن (م.ر) وهو محامي الطبيب (ع.أ) المشرف على تشغيل وإدارة قسم حضانات الرضع بأحد مستشفيات بنى سويف.وأوضحت الهيئة، أن المحامي عرض هذه المبالغ على سبيل الرشوة على مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف "دون قبولها" مقابل إثباته – خلافا للحقيقة - عدم إهمال القائمين على تشغيل قسم الحضانات بالمستشفى وتسببهم في وفاة رضيع بالحضانة وإخفاء جثته، وذلك بالتقرير المطلوب عرضه على النيابة العامة في التحقيقات الجارية في تلك الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الإهمال يضرب "قصور الثقافة".. والوزارة: "مفيش ميزانية"

    أخبار

  • الرقابة الإدارية تضبط مسؤولًا سابقًا بجمعية إسكان لحصوله على رشوة

    أخبار

  • ضبط 3 من مأموري جمارك مطار القاهرة أثناء تقاضيهم رشوة

    أخبار

  • نقيب الصيادلة يتهم الصحة بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية لفيروس سي..

    أخبار

إعلان

4d942a1046.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم