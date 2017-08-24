الرقابة الإدارية تضبط محاميا قدم رشوة للتستر على وفاة رضيع بأحد المستشفيات ​ 07:23 م الخميس 24 أغسطس 2017

هيئة الرقابة الإدارية

القاهرة- (مصراوي):تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد المحامين عن الطبيب المشرف على تشغيل وإدارة قسم حضانات الرضع بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة بني سويف، وذلك لقيامه بعرض مبلغ 20 ألف جنيه وراتب شهري قدره 3 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، على مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، بغية التستر على واقعة وفاة أحد الأطفال الرضع داخل المستشفى.وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها اليوم الخميس، أن (م.ر) وهو محامي الطبيب (ع.أ) المشرف على تشغيل وإدارة قسم حضانات الرضع بأحد مستشفيات بنى سويف.وأوضحت الهيئة، أن المحامي عرض هذه المبالغ على سبيل الرشوة على مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف "دون قبولها" مقابل إثباته – خلافا للحقيقة - عدم إهمال القائمين على تشغيل قسم الحضانات بالمستشفى وتسببهم في وفاة رضيع بالحضانة وإخفاء جثته، وذلك بالتقرير المطلوب عرضه على النيابة العامة في التحقيقات الجارية في تلك الواقعة.

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