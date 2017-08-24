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بالصور- تعرف على أسعار "شنط المدارس" في بعض الأسواق

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مصراوي Masrawy

بالصور- تعرف على "شنط المدارس" في بعض الأسواق

02:53 م الخميس 24 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- فتاة تنتحر داخل خزانة ملابسها بسبب شكل جسمها

الألبوم التالى

بالصور- فتاة تنتحر داخل خزانة ملابسها بسبب شكل جسمها

كتبت- هاجر حاتم:يستعد الطلاب هذه الأيام لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتي يزيد فيها الإقبال على مستلزمات المدارس، من بينها "شنطة المدرسة" التي ارتفعت أسعارها في الفترة الاخيرة، مما دفع بعض الأمهات إلى إعادة إصلاح حقائب العام الماضي، أو البحث في الأسواق جيدًا عن أرخص الأسعار.رصد "مصراوي" أسعار شنط المدارس في أماكن متفرقة من أنحاء القاهرة مثل أسواق الفجالة، ووسط البلد، ومنشية ناصر، والباعة الجائلين أمام  بعض محطات المترو.- الحقيبة التي تحمل أسماء بعض الماركات الشهيرة تتراوح أسعارها بين 420-500 جنيه.- الحقيبة ذات الخامة متوسطة الجودة من 200-230 جنيه.- الحقيبة ذات الخامات العالية الجودة من 250-350 جنيه.- الحقيبة المزودة ب"عجل" من 300- 380 جنيه.- الحقيبة صغيرة الحجم من 190 -220 جنيه.- الحقائب ذات الخامة البسيطة ومتوسطة الحجم من 140-200 جنيه.- الحقيبة صغيرة الحجم 190 -220 جنيه.- الحقائب ذات الخامة البسيطة ومتوسطة الحجم 140-200 جنيه.- حقائب مدرسية متوسطة الحجم بجوار المترو من 10 الى 170 جنيه

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مصراوي Masrawy

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