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قرعة دوري الأبطال.. مجموعة «نارية» للريال وسهلة لـ«صلاح»

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قرعة دوري الأبطال.. مجموعة «نارية» للريال وسهلة لـ«صلاح» قرعة دوري الأبطال.. مجموعة «نارية» للريال وسهلة لـ«صلاح»

التحرير

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كتب: عاصم سلامة

اُقيمت قُرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في ولاية موناكو، وشهدت مواجهات من العيار الثقيل، منها مباراة ثأرية بين برشلونة واليوفي ومُواجهة مُعتادة بين ريال مدريد ودورتموند.

فيما أوقعت القرعة فريق ليفربول الذي يضُم الدولي المصري محمد صلاح في مُواجهات سهلة نسبياً.

وجاءت المجموعات كاملة على الشكل التالي...

المجموعة الأولى: بنفيكا - مانشستر يونايتد - بازل - سسكا موسكو

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - أندرلخت - سيلتك

المجموعة الثالثة: تشيلسي - أتليتكو مدريد - روما - كاراباج الأذربيجياني

المجموعة الرابعة: يوفنتوس - برشلونة - أولمبياكوس - سبورتنج لشبونة

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المجموعة الخامسة: سبارتاك موسكو - إشبيلية - ليفربول - ماريبور النرويجي

المجموعة السادسة: شاختار - مانشستر سيتي - نابولي - فينورد

المجموعة السابعة: موناكو - بورتو - بيشكتاش - لايبزيج

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - بروسيا دورتموند - توتنام - أبويل نيقوسيا القبرسي

 
قرعة الأبطال

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التحرير

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