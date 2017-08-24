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قرعة دوري الأبطال تمنح برشلونة فرصة للثأر من يوفينتوس

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قرعة دوري الأبطال تمنح برشلونة فرصة للثأر من يوفينتوس قرعة دوري الأبطال تمنح برشلونة فرصة للثأر من يوفينتوس

التحرير

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أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، المقامة حاليا فى إمارة "موناكو" الفرنسية، عن وقوع برشلونة في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من : يوفنتوس ( إيطاليا) - برشلونة (أسبانيا) - أولمبياكوس (يوناني) - سبورتنج لشبونة( برتغال) .

وتنقسم الأندية المشاركة في دور المجموعات إلى 4 تصنيفات حيث ستضم كل مجموعة فريق من كل تصنيف. 

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ووضع الاتحاد الأوروبي بعض المعايير للقرعة، حيث لا يجب أن يتواجد فريقثين من اتحاد محلي واحد في نفس المجموعة، كما تم إبعاد أندية أوكرانيا وروسيا عن بعضهما في دور المجموعات. 

 

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التحرير

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