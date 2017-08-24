بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومجلس الوزراء في مجال دعم التكنولوجيا

بنها- (أ ش أ):

وقع رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المهندس حسام الجمل، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين الجانبين في مقر المركز بمصر الجديدة.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان الخميس، أن البروتوكول تضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالدعم التكنولوجي لمنظومة البيانات الموحدة بجامعة بنها وقيام الجامعة بتدريب عدد من أعضاء المركز في مختلف كلياتها، كما نص البروتوكول على التعاون بين الجامعة والمركز في مجال زيادة وعي الطلاب والعاملين بالكوارث المحتملة للحد منها، وشمل البروتوكول المساهمة بين الجامعة والمركز في إعداد الخطط والبرامج الخاصة بالتعريف بالمركز وأنشطته بين طلاب الجامعة والعاملين بها.

من جانبه، أعرب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن سعادته بالتعاون بين المركز وجامعة بنها ، وقال إن جامعة بنها تعد الأولى التي يتعاون معها المركز لتكون أول جامعة تطبق الذاكرة المؤسسية بدعم من المركز ، موضحا أنه سوف يتم تطبيق ما جاء في البروتوكول خلال شهرين على الأكثر.

حضر التوقيع الدكتور كمال شاروبيم أمين عام المجالس التخصصية برئاسة الجمهورية واللواء أحمد زغلول مساعد أول وزير الصحة والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات وهندسة بنها وهندسة شبرا، ومستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات ونائب المدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية وعدد من رؤساء القطاعات والإدارات بالمركز.​