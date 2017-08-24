أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الطيران: بناء مطار ليس سهلا.. والرئيس السيسي أنشأ 5 دفعة واحدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الطيران: بناء مطار ليس سهلا.. والرئيس أنشأ 5 دفعة واحدة

07:10 م الخميس 24 أغسطس 2017

وزير الطيران: بناء مطار ليس سهلا.. والرئيس السيسي أنشأ 5 دفعة واحدة

شريف فتحي وزير الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، إن الخمسة مطارات الجديدة، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاحهم هم بمثابة هدية منه للمصريين.

وأضاف فتحي: "الأجيال القادمة هي المستهدفة من عملية التنمية التي تجري بمصر في جميع المجالات.. جاء ذلك خلال لقائه بمحرري الطيران عقب اختتام المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني والذى عقد بشرم الشيخ".

وأشار فتحي إلى أن قرار إنشاء مطار واحد ليس بالأمر السهل، نظرًا للتكلفة المادية لبناء المطار إلا أن الرئيس اتخذ قرارًا بالعمل في 5 مطارات دفعة واحدة وفي أزمنة قياسية جدًا، فيما يتعلق بعملية التشييد والبناء، نظرا للفترة الزمنية التى تحتاجها عملية البناء وصولا لمرحلة التشغيل.

وأوضح الوزير أن ربط جميع ربوع الجمهورية بالمطارات سيكون له المردود الإيجابي الكبير على الأجيال القادمة، بما يخدم عملية التنمية المستدامة وتسهيل الاستثمار ودعم الصناعة.

وقال الوزير، إن العمل يجري داخل المطارات التي أعلن عن إنشائها الرئيس السيسي، وقمت بزيارة إلى مطار البردويل الواقع بوسط سيناء، وشاهدت العمال المدنيين ورجال القوات المسلحة وهم يواصلون العمل ليل نهار بلا انقطاع، وفي طروف معيشية صعبة وسط الصحراء لإنجاز المشروع.

وأضاف فتحي أن المطارات الخمسة تشمل مطار بمنطقة القطامية لخدمة العاصمة الإداراية الجديدة، ومطار سفنكس أو غرب القاهرة لخدمة أهالي الفيوم، والمحافظات

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الطيران: ضمن أفضل 20 دولة في مجال تأمين المطارات

    أخبار

  • الرئاسة تكشف تفاصيل الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

    أخبار

  • شريف فتحي: الإرهاب يشكل خطرًا حقيقيا للطيران المدني

    أخبار

  • انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بشرم الشيخ

    أخبار

إعلان

0a65880f46.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ