وزير الطيران: بناء مطار ليس سهلا.. والرئيس السيسي أنشأ 5 دفعة واحدة

كتب- طه عبيد:

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، إن الخمسة مطارات الجديدة، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاحهم هم بمثابة هدية منه للمصريين.

وأضاف فتحي: "الأجيال القادمة هي المستهدفة من عملية التنمية التي تجري بمصر في جميع المجالات.. جاء ذلك خلال لقائه بمحرري الطيران عقب اختتام المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني والذى عقد بشرم الشيخ".

وأشار فتحي إلى أن قرار إنشاء مطار واحد ليس بالأمر السهل، نظرًا للتكلفة المادية لبناء المطار إلا أن الرئيس اتخذ قرارًا بالعمل في 5 مطارات دفعة واحدة وفي أزمنة قياسية جدًا، فيما يتعلق بعملية التشييد والبناء، نظرا للفترة الزمنية التى تحتاجها عملية البناء وصولا لمرحلة التشغيل.

وأوضح الوزير أن ربط جميع ربوع الجمهورية بالمطارات سيكون له المردود الإيجابي الكبير على الأجيال القادمة، بما يخدم عملية التنمية المستدامة وتسهيل الاستثمار ودعم الصناعة.

وقال الوزير، إن العمل يجري داخل المطارات التي أعلن عن إنشائها الرئيس السيسي، وقمت بزيارة إلى مطار البردويل الواقع بوسط سيناء، وشاهدت العمال المدنيين ورجال القوات المسلحة وهم يواصلون العمل ليل نهار بلا انقطاع، وفي طروف معيشية صعبة وسط الصحراء لإنجاز المشروع.

وأضاف فتحي أن المطارات الخمسة تشمل مطار بمنطقة القطامية لخدمة العاصمة الإداراية الجديدة، ومطار سفنكس أو غرب القاهرة لخدمة أهالي الفيوم، والمحافظات