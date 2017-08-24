الأوقاف تصرف مكافأة ألف جنيه للناجحين في مسابقة "الإمام المتميز"

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها (1000) جنيه لكل من ينجح في مسابقة الإمام المتميز، بشرط دخول الامتحان من خلال المسابقة العامة التي تجريها الوزارة.

وقرر وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 2000 جنيهًا لكل من ينجح في اختبارات القبول ببرنامج الإمام المجدد، تشجيعًا على التميز والبحث العلمي.​