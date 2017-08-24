الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال لإجلاء المدنيين من مدينة الرقة
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال لإجلاء المدنيين من مدينة الرقة
07:06 م الخميس 24 أغسطس 2017
مستشار الأمم المتحدة يان إيجلاند
جنيف - (د ب أ)
دعا مستشار الأمم المتحدة للشؤون الانسانية " يان إيجلاند" في جنيف اليوم الخميس ، الأطراف المتحاربة في سورية إلى وقف المعارك في مدينة الرقة معقل تنظم داعش الإرهابي للسماح لآلاف المدنيين بالخروج من المدينة.
ويسيطر مسلحو داعش على خمسة أحياء تضم نحو20 الف نسمة .
وقد تعرضت المنطقة لقصف مكثف من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة التي تحاصر المدينة، ومن الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل داعش أيضا.
وقال إيجلاند للصحفيين: "لا استطيع أن أفكر في وضع اسوأ على الأرض أكثر مما هو عليه الحال في تلك الأحياء الخمسة و الـ 20 ألف شخص الذين يقطنوها".
وأضاف إيجلاند :" لقد حان الوقت للتفكير في الاحتمالات مثل وقف القتل أو ما إلى ذلك الذي قد يسهل خروج المدنيين، مع العلم بأن مقاتلي داعش يبذلون قصارى جهدهم لاستخدامهم كدروع بشرية".
وفي أواخر العام الماضي، أتاح وقف المساعدات الإنسانية للمدنيين مغادرة المناطق التي كان المتمردون يسيطرون عليها في حلب.
وقال ايجلاند إن الفرق في الرقة هو أن الأمم المتحدة ليس لديها أي اتصال بمسلحي داعش الذين يسيطرون على تلك المدينة.
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