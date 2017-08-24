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داعش يستعيد 7 قرى من سيطرة القوات الحكومية السورية في ريف الرقة

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مصراوي Masrawy

داعش يستعيد 7 قرى من سيطرة القوات الحكومية السورية في ريف الرقة

07:01 م الخميس 24 أغسطس 2017

داعش يستعيد 7 قرى من سيطرة القوات الحكومية السورية في ريف الرقة

تنظيم داعش

حلب - (د ب أ)

استعاد تنظيم داعش السيطرة على عدد من القرى من ريف الرقة الجنوبي الشرقي من سيطرة القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها اليوم الخميس .

وقال سكان محليون في محافظة الرقة لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إن "تنظيم داعش شن عند فجر اليوم هجوماً على مواقع القوات الحكومية السورية ومسلحي جيش العشائر، واستعاد بلدات وقرى البو حمد، زور شمر، الغانم العلي ، العطشانة ، الحويجة، المقلة، الحمدانية جنوب شرق محافظة الرقة بعد هجوم شنه عناصر التنظيم على القوات الحكومية وجيش العشائر الموالي لها ".

واضاف السكان أن مسلحي داعش يقصفون بالمدفعية مواقع القوات الحكومية وجيش العشائر في قرية الجبلي والشريدة شرق بلدة السبخة في ريف الرقة الشرقي، وأن صوت انفجار كبير جداً وقع في بلدة الغانم العلي.

وكانت وكالة اعماق التابعة لتنظيم داعش أعلنت أن " أكثر من 57 عنصراً سقطوا بين قتيل وجريح في صفوف القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها بعد هجوم شنه صباح اليوم الخميس على أطراف قرية الغانم علي في ريف الرقة الجنوبي الشرقي ".

وكانت القوات الحكومية وبمساندة جيش العشائر من ابناء تلك القرى والبلدات استعادت السيطرة عليها من تنظيم داعش منتصف شهر يوليو الماضي .

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