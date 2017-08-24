أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الطيران: السيسي يهدي الشعب الـ5 مطارات الجديدة

Google+ Print
وزير الطيران: السيسي يهدي الشعب الـ5 مطارات الجديدة وزير الطيران: السيسي يهدي الشعب الـ5 مطارات الجديدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن المطارات الخمسة الجديدة التى أعلن الرئيس عبد الفتاح ، عن افتتاحهم، هم بمثابة هدية منه للمصريين.

وأضاف "فتحي" في تصريحات له عقب اختتام المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ، أن الأجيال القادمة هي المستهدفة من عملية التنمية التي تجرى بمصر في كافة المجالات.

وأشار الوزير، إلى أن قرار إنشاء مطار واحد ليس بالأمر السهل نظرًا للتكلفة المادية لبناء المطارات، إلا أن الرئيس اتخذ قرارًا بالعمل في 5 مطارات دفعة واحدة وفي أزمنة قياسية جدًا فيما يتعلق بعملية التشييد والبناء، نظرًا للفترة الزمنية التي تحتاجها عملية البناء وصولاً لمرحلة التشغيل.

وأوضح، أن ربط كافة ربوع الجمهورية بالمطارات سيكون له المردود الإيجابي الكبير على الأجيال القادمة، بما يخدم عملية التنمية المستدامة وتسهيل الاستثمار ودعم الصناعة، متابعًا، «العمل يجرى داخل المطارات، وزرت مطار البردويل الواقع بوسط سيناء، وشاهدت العمال المدنيين ورجال القوات المسلحة وهم يواصلون العمل ليل نهار بلا انقطاع وفي طروف معيشية صعبة وسط الصحراء لإنجاز المشروع».

واختتم بأن المطارات الخمسة تشمل مطار بمنطقة القطامية لخدمة العاصمة الإداراية الجديدة، ومطار سفنكس أو غرب القاهرة لخدمة أهالي الفيوم والمحافظات المتاخمة لها، بالإضافة إلى مدينة أكتوبر، وتم الانتهاء بالفعل من العمل فيهم، بالإضافة إلى مطار رأس سدر، ومطار بمنطقة برنيس جنوب البحر الأحمر.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

رئيس وزراء العراق يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

رئيس وزراء العراق يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

السيسي: مصر تدعم وحدة العراق في حربه ضد الإرهاب

السيسي: مصر تدعم وحدة العراق في حربه ضد الإرهاب