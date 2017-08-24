وزير الطيران: السيسي يهدي الشعب الـ5 مطارات الجديدة

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قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن المطارات الخمسة الجديدة التى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن افتتاحهم، هم بمثابة هدية منه للمصريين.

وأضاف "فتحي" في تصريحات له عقب اختتام المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ، أن الأجيال القادمة هي المستهدفة من عملية التنمية التي تجرى بمصر في كافة المجالات.

وأشار الوزير، إلى أن قرار إنشاء مطار واحد ليس بالأمر السهل نظرًا للتكلفة المادية لبناء المطارات، إلا أن الرئيس اتخذ قرارًا بالعمل في 5 مطارات دفعة واحدة وفي أزمنة قياسية جدًا فيما يتعلق بعملية التشييد والبناء، نظرًا للفترة الزمنية التي تحتاجها عملية البناء وصولاً لمرحلة التشغيل.

وأوضح، أن ربط كافة ربوع الجمهورية بالمطارات سيكون له المردود الإيجابي الكبير على الأجيال القادمة، بما يخدم عملية التنمية المستدامة وتسهيل الاستثمار ودعم الصناعة، متابعًا، «العمل يجرى داخل المطارات، وزرت مطار البردويل الواقع بوسط سيناء، وشاهدت العمال المدنيين ورجال القوات المسلحة وهم يواصلون العمل ليل نهار بلا انقطاع وفي طروف معيشية صعبة وسط الصحراء لإنجاز المشروع».

واختتم بأن المطارات الخمسة تشمل مطار بمنطقة القطامية لخدمة العاصمة الإداراية الجديدة، ومطار سفنكس أو غرب القاهرة لخدمة أهالي الفيوم والمحافظات المتاخمة لها، بالإضافة إلى مدينة أكتوبر، وتم الانتهاء بالفعل من العمل فيهم، بالإضافة إلى مطار رأس سدر، ومطار بمنطقة برنيس جنوب البحر الأحمر.