أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أبو الغار عن قطع المعونة: «بنشحت فلوس وحالتنا مهينة»

Google+ Print
أبو الغار عن قطع المعونة: «بنشحت فلوس وحالتنا مهينة» أبو الغار عن قطع المعونة: «بنشحت فلوس وحالتنا مهينة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - كريم محجوب

قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن سبب خفض المعونة الأمريكية؛ هو أن هي السبب لأنها أخلت معهم في إتفاق تطبيق قانون الجمعيات الأهلية، مضيفًا، الإدارة الأمريكية قلصت المعونة كنوع من العقاب على مصر لعدم تطبيق الاتفاق معهم.

شاهد أيضا

وأوضح "أبو الغار"، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن هذا ليس إهانة من الجانب الأمريكي للنظير المصري، ولكن "إحنا بنشحت فلوس، والحالة الاقتصادية متدنية وحالتنا مهينة وهذه أموال مساعدات فمن حقهم منعها في أي وقت".

يذكر أن الإدارة الأمريكية نقلا عن "واشنطن بوست "، قررت وقف مساعادات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون في العم المالي لـ2016، وذلك لعدم إحرازها تقدمًا في حقوق الإنسان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق