أبو الغار عن قطع المعونة: «بنشحت فلوس وحالتنا مهينة»

التحرير

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كتب - كريم محجوب

قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن سبب خفض المعونة الأمريكية؛ هو أن مصر هي السبب لأنها أخلت معهم في إتفاق تطبيق قانون الجمعيات الأهلية، مضيفًا، الإدارة الأمريكية قلصت المعونة كنوع من العقاب على مصر لعدم تطبيق الاتفاق معهم.

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وأوضح "أبو الغار"، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن هذا ليس إهانة من الجانب الأمريكي للنظير المصري، ولكن "إحنا بنشحت فلوس، والحالة الاقتصادية متدنية وحالتنا مهينة وهذه أموال مساعدات فمن حقهم منعها في أي وقت".

يذكر أن الإدارة الأمريكية نقلا عن "واشنطن بوست "، قررت وقف مساعادات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون في العم المالي لـ2016، وذلك لعدم إحرازها تقدمًا في حقوق الإنسان.