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ضبط 1860 قضية مخدرات خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

ضبط 1860 قضية مخدرات خلال أسبوع

06:51 م الخميس 24 أغسطس 2017

ضبط 1860 قضية مخدرات خلال أسبوع

ارشيفية

كتب – سامح غيث:

شن ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي ومديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

شنت الأجهزة الأمنية حملات بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملات خلال أسبوع، عن ضبط 1860 قضية مخدرات، 39 تشكيل عصابي، 13 سجين هارب من السجون، 33 سيارة مُبلغ بسرقتها، تنفيذ 274 ألف و323 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

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مصراوي Masrawy

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