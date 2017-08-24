مصرع شرطي على يد مجهول قرب كنيسة بالمنيا.. والأمن: جار تفريغ الكاميرات

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي مساعد شرطة من قوة أمن القاهرة مصرعه، اليوم الخميس، حيث طعنه مجهول أثناء تواجده بمحل إقامته بقرية الشيخ عبد الرازق، المعروفة بمنشأة الذهب، التابعة لمركز المنيا، وفر الجاني هاربًا.

وذكر شهود عيان من القرية، روايات متعددة، منها أن المجني عليه كان بالقرب من كنيسة بالقرية، وأن القاتل كان يحمل سلاحًا ناريًا لكن طعنه بآلة حادة، وتمكن من الهرب مستقلاً دراجة بخارية.

كانت أجهزة الأمن بالمنيا، تلقت بلاغًا بمقتل "حليم .ح .ع .ج" 57 سنة، مساعد شرطة تابع لمديرية أمن القاهرة، أثناء تواجده بالقرب من كنيسة منشأة الذهب القبلية التابعة لمركز المنيا، حيث طعنه مجهول عدة طعنات متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض وفر هاربًا.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وانتقل اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، والعميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، والرائد محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا، لمتابعة تداعيات الحادث.

وأكد مسئول أمني، رفض ذكر اسمه، أنه جار تفريغ كاميرات الكنيسة لكشف هوية المتهم الهارب، وجار تحرير محضر عن الواقعة، فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط الجاني.

وبمناظرة الجثة، بمعرفة مفتش الصحة الدكتور هاني إسحق شحاتة، لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، أفاد بأن القتيل أصيب بطعنة بآلة حادة بالبطن، ما أدى إلى تهتك وانفجار بالأحشاء خارج البطن، ونزيف حاد بالبطن والحوض وجرح ذبحي بفروة الرأس.