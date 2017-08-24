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عمر البشير: سنجعل الحوار بديلاً عن المواجة

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مصراوي Masrawy

عمر البشير: سنجعل الحوار بديلاً عن المواجة

06:57 م الخميس 24 أغسطس 2017

عمر البشير: سنجعل الحوار بديلاً عن المواجة

عمر البشير

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن توجه الدولة الاستراتيجي هو جعل الحوار بديلا للمواجهات، والاستعداد لدفع مستحقات ذلك بما يحفظ مصلحة الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء البشير اليوم الخميس، بالقصر الجمهوري، بمساعده اللواء الركن عبدالرحمن الصادق المهدي، لاستعراض الوضع السياسي الراهن وأفضل الوسائل الممكنة لتحقيق الأهداف المنشودة من جمع الصف وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال مساعد الرئيس في تصريحات صحفية، إن اللقاء أكد على أهمية دعوة الجميع للمشاركة في خدمة الوطن وتخفيف المعاناة وتوصيل الخدمات للمواطن ومحاربة الفساد .

ونوه إلى التأكيد على مزايا جمع السلاح لتحقيق سيادة القانون وحفظ كرامة المواطن،وإشراك قوى المجتمع والإعلام في التبشير بسودان خال من العنف والإقصاء.

هذا المحتوى من

Asha

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