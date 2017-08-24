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"قومي حقوق الإنسان" يؤكد أهمية مجلس المشاركة المجتمعية في دعم المسجونين

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مصراوي Masrawy

"قومي حقوق الإنسان" يؤكد أهمية مجلس المشاركة المجتمعية في دعم المسجونين

06:42 م الخميس 24 أغسطس 2017

المجلس القومي لحقوق الإنسان

القاهرة- (أ ش أ):

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2904 لسنة 2010) بإنشاء مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم.

وأكد المجلس، في بيان له الخميس، أن مجلس المشاركة المجتمعية يعد بمثابة جهة استشارية لقطاع مصلحة السجون وجهات وزارة الداخلية التي تعمل في مجالات رعاية وتأهيل المسجونين ومساعدة أسرهم وإعادة إندماج المفرج عنهم في المجتمع، ويضم في عضويته وزارات (الإعلام، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة)، ومن المجالس القومية (حقوق الإنسان، والمرأة، والأمومة والطفولة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية)، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تقديم جميع سبل الدعم لمجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم دعماً وتعزيزا لحقوق الإنسان.

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Asha

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