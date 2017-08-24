ماتيس: العقوبات على روسيا مستمرة

كييف - (أ ش أ):

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الخميس،" إن العقوبات على روسيا ستظل مستمرة حتى تتوقف موسكو عن دعم الانفصاليين، وإعادة شبه جزيرة القرم إلى كييف".

وأضاف ماتيس - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، - وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، أن روسيا لا تلتزم باتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار والذي كان يهدف إلى وضع حد لعنف الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على روسيا لاحترام التزاماتها في اتفاقية مينسك.

واتهم وزير الدفاع الأمريكي ، موسكو بمحاولة إعادة ترسيم الحدود الدولية بالقوة، مما يقوض دول حرة ذات سيادة في اوروبا.

وتعهد ماتيس بمواصلة دعم أوكرانيا وبناء قدرات قواتها المسلحة، موضحا أن العقوبات على روسيا ستبقى في مكانها إلى حين تغيير موسكو إجراءاتها التي أدت إلى تلك العقوبات.

من جانبه ، أشاد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بالموقف الأمريكي قائلا : "نرى موقفا واضحا جدا للولايات المتحدة الأمريكية حليفنا الإستراتيجي ، وبصفتي رئيس لأوكرانيا أشعر بالرضا لهذا التقدم "، لافتا إلى أن عدد القوات الروسية على الأراضى الأوكرانية المحتلة يقدر بنحو 3 ألاف جندي على الأقل.