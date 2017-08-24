العثور على 3 جثث بمنطقة جبلية بين فرنسا وإيطاليا 06:44 م الخميس 24 أغسطس 2017

أرشيفية

روما - (د ب أ): ذكرت سلطات الإنقاذ الجبلي على الحدود بين فرنسا وإيطاليا، اليوم الخميس، أنها عثرت على ثلاث جثث في منطقة مون بلان الجبلية بين البلدين.وأضاف متحدث باسم سلطات الإنقاذ "أوست أتلاس" ،اليوم الخميس، إنهم عثروا، أمس الأربعاء، على الجثث في تلك المنطقة الحدودية، مشيرا إلى أن من الراجح أنها لأشخاص ماتوا منذ عدة أعوام.وأضاف المتحدث أن إثبات هوية عثر عليه بمتعلقات إحدى الجثث ويبين أنه لامرأة ألمانية ولدت في 1972، وصدر إثبات الهوية في 1995.وقال المتحدث إن متسلق جبال فرنسي عثر على الجثث داخل الثلوج في منطقة دوم دي مياج.وقال ديلفينو فيجليوني من شرطة الإنقاذ الجبلي: "مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الثلج تظهر كثيرا هذه الجثث".وكانت وسائل إعلام فرنسية نشرت تقارير عن احتمال وجود هذه الجثث داخل الثلوج منذ نهاية التسعينيات.وانتشلت السلطات رفات الاشخاص الثلاثة اليوم الخميس تمهيدا لفحصها.وقالت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء إن من المتوقع أن يستمر تحديد هوياتها فترة من الوقت، مشيرة إلى أن طراز الملابس التي يرتديها أصحاب الجثث يشير إلى حقبتي ثمانينيات أو تسعينات القرن الماضي.

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