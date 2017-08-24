مسعود بارزاني: استفتاء إقليم كردستان العراق في موعده
مسعود بارزاني: استفتاء إقليم كردستان العراق في موعده
06:35 م الخميس 24 أغسطس 2017
مسعود البارزاني
بغداد - (أ ش أ):
أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، إجراء استفتاء استقلال الإقليم في موعده والمقرر يوم 25 من سبتمبر المقبل، واصفا قرار الاستفتاء بـ"الحق الطبيعي".
وقال البارزاني إن "موضوع الاستفتاء يأتي في أولوية القضايا"، مضيفا أنه بسبب التجارب وخروق الشراكة والتوافق والدستور وصل شعب كردستان مع بغداد إلى مرحلة معقدة وفقدان الأمل.
وذكرت رئاسة إقليم كردستان - في بيان لها أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس - أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتمع مع سفير الاتحاد الأوربي باتريك سيمون"، حيث بحث الطرفان كيفية التعامل مع قضية الاستفتاء".
ومن جانبه أكد باتريك سيمون دعم الاتحاد الأوربي للحوار بين الإقليم وبغداد، مبديا في الوقت نفسه استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم التسهيلات لوصول الجانبين إلى اتفاق.
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