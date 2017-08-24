وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط: السياحة البريطانية لمصر ارتفعت بنسبة ٦٠٪

مصراوي Masrawy

القاهرة- (مصراوي):

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، وتباحثا في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها بيرت إلى مصر منذ توليه منصبه الجديد كوزير للدولة المشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي في وقت هام لتعزيز اليات التشاور والتنسيق بين مصر وبريطانيا فيما يتعلق بالتعامل مع العديد من الازمات التي تمر بها المنطقة، وفى مقدمتها الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستقبل عملية السلام، والأزمتين الليبية والسورية، والوضع فى كل من اليمن والعراق، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف.

وأشار أبو زيد إلى أن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية البريطانية، خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية، وأكد الوزير البريطاني علي الاهتمام الخاص الذى توليه بلاده لتعزيز شراكتها مع مصر، منوها إلى أن المبعوث التجاري البريطاني سيزور مصر قريبا، وأن هناك برامج تعاون هامة بين البلدين حاليا فى مجال التعليم تستهدف المساهمة فى خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وأضاف أنه رغم عدم استئناف حركة الطيران البريطاني المباشر إلى شرم الشيخ، إلا أن السياحة البريطانية إلى مصر ارتفعت بزيادة تُقدر ب ٦٠٪‏ عن العام الماضي، فضلا عن كوّن بريطانيا تعتبر الشريك الاستثماري الاول لمصر.

وفى هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية الجهود التي قامت بها الدولة لتأمين المطارات المصرية، وأعرب عن تطلع مصر إلى اتخاذ السلطات البريطانية القرارا المناسب باستئناف الطيران المباشر وحركة السياحة الي المقاصد المصرية في أقرب فرصة، باعتبار أن هذا الإجراء سيكون هو الدليل العملي على توفر الإرادة الحقيقة لمساعدة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما قدم شكري شرحا لمختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية والحوافز الخاصة بالاستثمار، بما في ذلك الإشارة الى إصدار قانون الاستثمار الجديد.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الارهاب والفكر المتطرف، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير البريطاني تطرق إلى المقال الذي كتبه فى صحيفة الأهرام صباح الخميس ٢٤ أغسطس الجاري، وما تضمنه من تأكيد رفض بلاده القاطع لمهادنة كل من يروج أو يدعم أو يتبنى الأفكار المتطرفة التى تقود إلى ممارسة العنف ضد المجتمعات.

وقال إن بريطانيا بدأت تتخذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوصيات تقرير مراجعة أنشطة الاخوان المسلمين الصادر عام ٢٠١٥ بالفعل.

وفى هذا السياق، عرض الوزير شكرى الرؤية المصرية الخاصة بمكافحة الارهاب والفكر المتطرف، والجهود التى تقوم بها المؤسسات الدينية المصرية في نشر فكر الإسلام الوسطى، فضلا عن استعراض إخر تطورات أزمة قطر والدور السلبي الذى تمارسه لزعزعة استقرار عدد من دول المنطقة، ورعايتها للإرهاب والتنظيمات والعناصر المتطرف والإرهابية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، فقد استعرض وزير الخارجية الجهود التى تقوم بها مصر لتقريب مواقف الأطراف الليبية، وكذلك نتائج لقائيه الاخيرين مع السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبى و المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني فى باريس، فضلا عن تقييم مصر لتطورات الأزمة السورية.

كما ناقش الجانبان الاوضاع السياسية والأمنية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، و الجهود الدولية والاقليمية التى تستهدف تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف عملية السلام.